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Apple отключила поддержку DVD-дисков в macOS 27 Golden Gate

Илья Сидоров avatar |
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Apple отключила поддержку DVD-дисков в macOS 27 Golden Gate

Во второй бета-версии macOS 27 Golden Gate отсутствует фреймворк DVDPlayback, необходимый для просмотра DVD-дисков. Компания сообщила, что окончательно удалит его в будущих обновлениях macOS.

Пользователи macOS 27 Golden Gate уже не могут просматривать DVD-диски с помощью встроенного DVD-плеера, поэтому им приходится использовать сторонние приложения.

Фреймворк DVDPlayback давно не обновлялся и считается устаревшим. Сам встроенный DVD-плеер также не получал заметных улучшений: он воспроизводит видео с рывками и в низком качестве. Кроме того, приложение уже давно скрыто от пользователей, хотя и запускается автоматически при обнаружении DVD-диска.

[MacWorld]

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macOS macOS 27 Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Во второй бета-версии macOS 27 Golden Gate отсутствует фреймворк DVDPlayback, необходимый для просмотра DVD-дисков. Компания сообщила, что окончательно удалит его в будущих обновлениях macOS. Пользователи macOS 27 Golden Gate уже не могут просматривать DVD-диски с помощью встроенного DVD-плеера, поэтому им приходится использовать сторонние приложения. Фреймворк DVDPlayback давно не обновлялся и считается устаревшим. Сам встроенный DVD-плеер...

2 комментария

Котик
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Котик
Котик
Котик
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Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Lutеfisk avatar
    Lutеfisk сегодня в 18:33

    Эх… Эпоха уходит. У меня на антресолях два здоровенных короба DVD, выкинуть стремаюсь, т.к. какое-то противное чувство подсказывает, что ещё могут пригодиться 😁

    1
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  2. A
    Airy Fizz
    сегодня в 19:32

    Зато гейские обои обновляются стабильно….🫠🥶🥴

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