Apple отключила поддержку DVD-дисков в macOS 27 Golden Gate

Во второй бета-версии macOS 27 Golden Gate отсутствует фреймворк DVDPlayback, необходимый для просмотра DVD-дисков. Компания сообщила, что окончательно удалит его в будущих обновлениях macOS.

Пользователи macOS 27 Golden Gate уже не могут просматривать DVD-диски с помощью встроенного DVD-плеера, поэтому им приходится использовать сторонние приложения.

Фреймворк DVDPlayback давно не обновлялся и считается устаревшим. Сам встроенный DVD-плеер также не получал заметных улучшений: он воспроизводит видео с рывками и в низком качестве. Кроме того, приложение уже давно скрыто от пользователей, хотя и запускается автоматически при обнаружении DVD-диска.

[MacWorld]

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