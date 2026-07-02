МТС подключила к гигабитному интернету еще 64 тысячи домохозяйств в Москве и Подмосковье

За первые шесть месяцев 2026 года МТС расширила сеть фиксированной связи в Московском регионе, обеспечив возможность подключения к гигабитному домашнему интернету еще для 64 тысяч домохозяйств.

Теперь доступ к сети компании имеют жители более 5,2 млн квартир и частных домов. Новые подключения появились как в недавно построенных, так и в уже заселенных жилых комплексах, домах, возведенных по программе реновации, а также в частном секторе.

► Около 60% новых подключений пришлось на новостройки. Оптоволоконную сеть провели, в частности, в жилые комплексы «Левел Южнопортовая», «Вейв», «Страна.Озерная» и «Символ».

► Ещё около 20% подключенных домохозяйств находятся в Подмосковье. Гигабитный интернет стал доступен жителям новых жилых комплексов в городских округах Мытищи, Красногорск и Жуковский.

В Московском регионе МТС предоставляет домашний интернет по технологии GPON со скоростью до 1 Гбит/с при проводном подключении и до 500 Мбит/с по Wi-Fi. Общая протяженность оптоволоконной сети компании в столичном регионе превышает 50 тыс. км.

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Мы видим, что возможности нашей сети GPON максимально востребованы в Московском регионе, поскольку позволяют пользоваться интернет-сервисами на высоких скоростях с нескольких устройств одновременно без потери качества. Мы продолжим активное развитие сети фиксированной связи, учитывая потребности как жителей новостроек, так и давно построенных домов, коттеджных поселков и индивидуальных домохозяйств, чтобы удовлетворить потребности жителей региона в высокоскоростном и надежном проводном Интернете. — директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков

Возможность подключения к сети GPON оператора имеют около 94% домов в Москве и до 70% в Московской области в зависимости от конкретного населенного пункта.

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