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МТС подключила к гигабитному интернету еще 64 тысячи домохозяйств в Москве и Подмосковье

Артём Баусов avatar |
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МТС подключила к гигабитному интернету еще 64 тысячи домохозяйств в Москве и Подмосковье

За первые шесть месяцев 2026 года МТС расширила сеть фиксированной связи в Московском регионе, обеспечив возможность подключения к гигабитному домашнему интернету еще для 64 тысяч домохозяйств.

Теперь доступ к сети компании имеют жители более 5,2 млн квартир и частных домов. Новые подключения появились как в недавно построенных, так и в уже заселенных жилых комплексах, домах, возведенных по программе реновации, а также в частном секторе.

Около 60% новых подключений пришлось на новостройки. Оптоволоконную сеть провели, в частности, в жилые комплексы «Левел Южнопортовая», «Вейв», «Страна.Озерная» и «Символ».

Ещё около 20% подключенных домохозяйств находятся в Подмосковье. Гигабитный интернет стал доступен жителям новых жилых комплексов в городских округах Мытищи, Красногорск и Жуковский.

В Московском регионе МТС предоставляет домашний интернет по технологии GPON со скоростью до 1 Гбит/с при проводном подключении и до 500 Мбит/с по Wi-Fi. Общая протяженность оптоволоконной сети компании в столичном регионе превышает 50 тыс. км.


Мы видим, что возможности нашей сети GPON максимально востребованы в Московском регионе, поскольку позволяют пользоваться интернет-сервисами на высоких скоростях с нескольких устройств одновременно без потери качества.

Мы продолжим активное развитие сети фиксированной связи, учитывая потребности как жителей новостроек, так и давно построенных домов, коттеджных поселков и индивидуальных домохозяйств, чтобы удовлетворить потребности жителей региона в высокоскоростном и надежном проводном Интернете.

— директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков

Возможность подключения к сети GPON оператора имеют около 94% домов в Москве и до 70% в Московской области в зависимости от конкретного населенного пункта.

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мтс Операторы Новости
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За первые шесть месяцев 2026 года МТС расширила сеть фиксированной связи в Московском регионе, обеспечив возможность подключения к гигабитному домашнему интернету еще для 64 тысяч домохозяйств. Теперь доступ к сети компании имеют жители более 5,2 млн квартир и частных домов. Новые подключения появились как в недавно построенных, так и в уже заселенных жилых комплексах, домах,...

6 комментариев

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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 14:47

    В Мытищах наконец то гигабит появится. А то вечно со скоростью проблемы были.

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  2. LordFappington avatar
    LordFappington сегодня в 15:23

    Ну все. Теперь Ютюб летать будет. А хотя стоп. Есть нюанс. Ну может хоть Рутюб летать будет? А хотя стоп. Он всегда тормозит в любых обстоятельствах. 🤣
    Сейчас скоро Стим забанят – вообще выше 1 мегабита для открытия Госуслуг не будет нужно простому россиянину

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