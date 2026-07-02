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Названы лучшие фото конкурса iPhone Photography Awards. Есть 5 победителей из России

Илья Сидоров avatar |
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В США объявили победителей ежегодного конкурса iPhone Photography Awards, который отмечает лучшие фотографии, снятые на iPhone.

В 2026 году организаторы получили несколько тысяч работ из 140 стран.

🏆 Гран-при


Робин Дженсен, Каймановы острова, iPhone 15 Pro

🥇 Золото


Геллерт Гомбаи, Венгрия, iPhone X

🥈 Серебро


Арнольд Плотник, США, iPhone 16 Pro

🥉 Бронза


Кэтрин Ван, США, iPhone 16 Pro Max

Среди победителей есть один россиянин: Алексей Лазаренко занял третье место в категории «Портрет» за фотографию, сделанную в Джакарте на iPhone 15 Pro.

Ещё четыре российских фотографа получили почётное упоминание за свои снимки:


Михаил Дагаев, iPhone 11 Pro Max


Анна Козерод, iPhone 14


Александр Гой, iPhone SE 2


Наталья Чехова, iPhone 16 Pro

Остальные снимки можно посмотреть на сайте iPhone Photography Awards.

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iPhone фото Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
В США объявили победителей ежегодного конкурса iPhone Photography Awards, который отмечает лучшие фотографии, снятые на iPhone. В 2026 году организаторы получили несколько тысяч работ из 140 стран. 🏆 Гран-при Робин Дженсен, Каймановы острова, iPhone 15 Pro 🥇 Золото Геллерт Гомбаи, Венгрия, iPhone X 🥈 Серебро Арнольд Плотник, США, iPhone 16 Pro 🥉 Бронза Кэтрин Ван,...

6 комментариев

Котик
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Котик из TikTok
Котик из TikTok
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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 15:07

    Ого, на iPhone SE 2 тоже можно такие кадры делать! Приятно, что наши ребята в списке победителей.

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