Названы лучшие фото конкурса iPhone Photography Awards. Есть 5 победителей из России

В США объявили победителей ежегодного конкурса iPhone Photography Awards, который отмечает лучшие фотографии, снятые на iPhone.

В 2026 году организаторы получили несколько тысяч работ из 140 стран.

🏆 Гран-при



Робин Дженсен, Каймановы острова, iPhone 15 Pro

🥇 Золото



Геллерт Гомбаи, Венгрия, iPhone X

🥈 Серебро



Арнольд Плотник, США, iPhone 16 Pro

🥉 Бронза



Кэтрин Ван, США, iPhone 16 Pro Max

Среди победителей есть один россиянин: Алексей Лазаренко занял третье место в категории «Портрет» за фотографию, сделанную в Джакарте на iPhone 15 Pro.

Ещё четыре российских фотографа получили почётное упоминание за свои снимки:



Михаил Дагаев, iPhone 11 Pro Max



Анна Козерод, iPhone 14



Александр Гой, iPhone SE 2



Наталья Чехова, iPhone 16 Pro

Остальные снимки можно посмотреть на сайте iPhone Photography Awards.

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