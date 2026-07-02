Названы лучшие фото конкурса iPhone Photography Awards. Есть 5 победителей из России

В США объявили победителей ежегодного конкурса iPhone Photography Awards, который отмечает лучшие фотографии, снятые на iPhone.
В 2026 году организаторы получили несколько тысяч работ из 140 стран.
🏆 Гран-при
Робин Дженсен, Каймановы острова, iPhone 15 Pro
🥇 Золото
Геллерт Гомбаи, Венгрия, iPhone X
🥈 Серебро
Арнольд Плотник, США, iPhone 16 Pro
🥉 Бронза
Кэтрин Ван, США, iPhone 16 Pro Max
Среди победителей есть один россиянин: Алексей Лазаренко занял третье место в категории «Портрет» за фотографию, сделанную в Джакарте на iPhone 15 Pro.
Ещё четыре российских фотографа получили почётное упоминание за свои снимки:
Михаил Дагаев, iPhone 11 Pro Max
Анна Козерод, iPhone 14
Александр Гой, iPhone SE 2
Наталья Чехова, iPhone 16 Pro
Остальные снимки можно посмотреть на сайте iPhone Photography Awards.
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