DeepSeek сломался. Пользователи жалуются, что чат-бот перестал работать

Пользователи по всему миру массово жалуются на работу DeepSeek.
Проблема: чат-бот перестал отвечать на запросы. На официальном сайте также подтверждается, что сейчас возник сбой. Причину уже выявили и работают над решением.
Пользователи по всему миру массово жалуются на работу DeepSeek.
Проблема: чат-бот перестал отвечать на запросы. На официальном сайте также подтверждается, что сейчас возник сбой. Причину уже выявили и работают над решением.
У меня что-то и приложения GPT и Gemini так же не грузятся.
В ближайшее время ожидайте ответ на нашем сайте :)
Разрешите свои конфликты с google, он вас не пускает :(
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