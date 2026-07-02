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DeepSeek сломался. Пользователи жалуются, что чат-бот перестал работать

Артём Баусов avatar |
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DeepSeek сломался. Пользователи жалуются, что чат-бот перестал работать

Пользователи по всему миру массово жалуются на работу DeepSeek.

Проблема: чат-бот перестал отвечать на запросы. На официальном сайте также подтверждается, что сейчас возник сбой. Причину уже выявили и работают над решением.

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DeepSeek Китай Нейросети Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Пользователи по всему миру массово жалуются на работу DeepSeek. Проблема: чат-бот перестал отвечать на запросы. На официальном сайте также подтверждается, что сейчас возник сбой. Причину уже выявили и работают над решением.

1 комментарий

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. I
    Igor
    сегодня в 21:14

    У меня что-то и приложения GPT и Gemini так же не грузятся.

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