Появился удобный и рабочий способ, как зайти в Сбер и на Госуслуги за границей. Настройка займёт минуту

Любой, кто за последние пару лет выезжал за пределы России, сталкивался с одной и той же цифровой реальностью. Многие российские сервисы и сайты недоступны за пределами РФ.

До недавнего времени было всего два пути решения проблемы. Либо сомнительные сервисы с российскими серверами, либо покупка виртуального сервера в России с созданием собственного туннеля для подключения. Оба сложные и рискованные.

Теперь команда отечественного магазина приложений RuStore выпустила решение: встроенная функция Коннект. Детально разберем, что это такое, как работает и почему очень полезно для всех.

Что такое Коннект в RuStore

Коннект – это встроенный в приложение RuStore инструмент, который обеспечивает бесплатный, стабильный доступ к привычным российским сервисам из-за границы.

По сути, это безопасный туннель, который маршрутизирует интернет-трафик через российские серверы платформы.

Главная фишка в том, что функция реализована на уровне самого магазина приложений. То есть дополнительно ничего не нужно искать, скачивать и настраивать.

Замечу, что Коннект работает исключительно за рубежом. Если вы находитесь на территории России, включить его не получится, что логично.

RuStore – официальный российский магазин приложений для Android, разработанный корпорацией VK при поддержке Минцифры РФ в качестве национальной альтернативы Google Play. Платформа выступает дистрибьютором сервисов, удаленных из зарубежных сторов из-за санкций, обеспечивая пользователям стабильный доступ к клиентам крупнейших банков (Сбер, Т-Банк, ВТБ, Альфа-Банк), мессенджеру MAX и государственным порталам.

Важно: RuStore предустановлен на все смартфоны Android, продаваемые в России: Samsung, Huawei, Honor, TECNO и многие другие марки. Если на вашем Android-смартфоне нет RuStore, его можно скачать и установить с официального сайта .

Как установить и включить Коннект в RuStore

Процесс активации сделали бесшовным. Пошаговая инструкция:

1. Убедитесь, что на вашем Android-смартфоне установлен RuStore.

2. Обновите магазин до самой актуальной версии (если он не обновился в фоне автоматически).

3. Откройте RuStore и обратите внимание на нижнюю панель навигации. Перейдите в крайнюю правую вкладку Моё.

4. Найдите раздел Коннект и нажмите на него.

5. На экране появится анимация и большая синяя кнопка Включить. Нажимаем на неё.

Как только соединение будет установлено, на экране появится таймер, отсчитывающий время сессии. Как только доступ к российским сервисам и сайтам больше не требуется, нужно нажать на кнопку Выключить.

Что работает через Коннект



Такого окна с Коннектом не увидите.

Возможности Коннекта покрывают 99% базовых потребностей россиянина в доступе к государственным сервисам и не только. Можно:

свободно заходить в мобильные банки (Сбер, Т-Банк, ВТБ, Альфа-Банк и другие), чтобы совершать переводы, оплачивать счета и проверять баланс

(Сбер, Т-Банк, ВТБ, Альфа-Банк и другие), чтобы совершать переводы, оплачивать счета и проверять баланс пользоваться Госуслугами без ограничений: записаться на прием в ведомство по возвращении, проверить штрафы или налоги

без ограничений: записаться на прием в ведомство по возвращении, проверить штрафы или налоги оформлять заказы на маркетплейсах (Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет), чтобы, например, заказать подарки близким или подготовить доставку нужных вещей к своему приезду домой.

(Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет), чтобы, например, заказать подарки близким или подготовить доставку нужных вещей к своему приезду домой. пользоваться транспортными приложениями: покупка билетов на поезда РЖД или внутренние рейсы авиакомпаний

При этом в Коннекте есть ограничение: он не предназначен для стриминговых сервисов.

Технология оптимизирована под передачу небольших пакетов данных: текстовых запросов, авторизационных токенов, загрузки интерфейсов приложений. Смотреть сериалы в 4K на «Кинопоиске» или слушать музыку через VK Музыку с включенным Коннектом, скорее всего, будет некомфортно.

Ресурс серверов выделяется именно на то, чтобы вы могли решить критически важные жизненные и финансовые задачи.

Почему пользоваться Коннектом надежно

Есть несколько логичных причин, почему встроенная фича от RuStore лучше, чем альтернативы:

▪ Репутация и официальный статус. RuStore официальный российский магазин приложений, разрабатываемый корпорацией VK при поддержке Минцифры РФ. Этим уже всё сказано.

▪ Гарантия сохранности данных. Инфраструктура VK обладает одним из самых высоких уровней защиты от утечек и DDoS-атак в стране.

▪ Отсутствие посредников. Использование сторонних сервисов всегда несет риск атаки или слива данных. Здесь же вы доверяете трафик тому же приложению, через которое официально и безопасно загружаете сами банковские клиенты. Защищенное соединение обеспечивается без скачивания и предоставления прав доступа сторонним программам.

▪ Бесплатность без подвохов. Большинство надежных сервисов требуют платную подписку, а бесплатные работают за счет ваших данных. Коннект предоставляется полностью бесплатно просто как часть сервисной экосистемы для лояльности пользователей.

Что в итоге

Коннект в RuStore – лёгкое решение проблемы, на которую три года жалуются россияне за рубежом. С учётом бесплатности самого RuStore это решение выглядит почти как социальный проект.

Конечно, владельцы iPhone остаются за бортом, и с этим ничего не поделать: RuStore доступен только для Android. Но сегодня у очень многих россиян с Айфонами уже должен быть как минимум резервный смартфон на Андроиде. Если такой есть у вас, в следующую поездку за границу я бы посоветовал взять его с собой.

Куда спокойнее пользоваться Коннектом для доступа к Госуслугам и другим российским сервисам, чем непонятными и непрозрачными сторонними решениями.

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