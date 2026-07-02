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Появился удобный и рабочий способ, как зайти в Сбер и на Госуслуги за границей. Настройка займёт минуту

Никита Горяинов avatar |
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Появился удобный и рабочий способ, как зайти в Сбер и на Госуслуги за границей. Настройка займёт минуту

Любой, кто за последние пару лет выезжал за пределы России, сталкивался с одной и той же цифровой реальностью. Многие российские сервисы и сайты недоступны за пределами РФ.

До недавнего времени было всего два пути решения проблемы. Либо сомнительные сервисы с российскими серверами, либо покупка виртуального сервера в России с созданием собственного туннеля для подключения. Оба сложные и рискованные.

Теперь команда отечественного магазина приложений RuStore выпустила решение: встроенная функция Коннект. Детально разберем, что это такое, как работает и почему очень полезно для всех.

Что такое Коннект в RuStore

Коннект – это встроенный в приложение RuStore инструмент, который обеспечивает бесплатный, стабильный доступ к привычным российским сервисам из-за границы.

По сути, это безопасный туннель, который маршрутизирует интернет-трафик через российские серверы платформы.

Главная фишка в том, что функция реализована на уровне самого магазина приложений. То есть дополнительно ничего не нужно искать, скачивать и настраивать.

Замечу, что Коннект работает исключительно за рубежом. Если вы находитесь на территории России, включить его не получится, что логично.

RuStore – официальный российский магазин приложений для Android, разработанный корпорацией VK при поддержке Минцифры РФ в качестве национальной альтернативы Google Play.

Платформа выступает дистрибьютором сервисов, удаленных из зарубежных сторов из-за санкций, обеспечивая пользователям стабильный доступ к клиентам крупнейших банков (Сбер, Т-Банк, ВТБ, Альфа-Банк), мессенджеру MAX и государственным порталам.

Важно: RuStore предустановлен на все смартфоны Android, продаваемые в России: Samsung, Huawei, Honor, TECNO и многие другие марки. Если на вашем Android-смартфоне нет RuStore, его можно скачать и установить с официального сайта.

Как установить и включить Коннект в RuStore

Процесс активации сделали бесшовным. Пошаговая инструкция:

1. Убедитесь, что на вашем Android-смартфоне установлен RuStore.

2. Обновите магазин до самой актуальной версии (если он не обновился в фоне автоматически).

3. Откройте RuStore и обратите внимание на нижнюю панель навигации. Перейдите в крайнюю правую вкладку Моё.

4. Найдите раздел Коннект и нажмите на него.

5. На экране появится анимация и большая синяя кнопка Включить. Нажимаем на неё.

Как только соединение будет установлено, на экране появится таймер, отсчитывающий время сессии. Как только доступ к российским сервисам и сайтам больше не требуется, нужно нажать на кнопку Выключить.

Что работает через Коннект


Такого окна с Коннектом не увидите.

Возможности Коннекта покрывают 99% базовых потребностей россиянина в доступе к государственным сервисам и не только. Можно:

  • свободно заходить в мобильные банки (Сбер, Т-Банк, ВТБ, Альфа-Банк и другие), чтобы совершать переводы, оплачивать счета и проверять баланс

  • пользоваться Госуслугами без ограничений: записаться на прием в ведомство по возвращении, проверить штрафы или налоги

  • оформлять заказы на маркетплейсах (Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет), чтобы, например, заказать подарки близким или подготовить доставку нужных вещей к своему приезду домой.

  • пользоваться транспортными приложениями: покупка билетов на поезда РЖД или внутренние рейсы авиакомпаний

При этом в Коннекте есть ограничение: он не предназначен для стриминговых сервисов.

Технология оптимизирована под передачу небольших пакетов данных: текстовых запросов, авторизационных токенов, загрузки интерфейсов приложений. Смотреть сериалы в 4K на «Кинопоиске» или слушать музыку через VK Музыку с включенным Коннектом, скорее всего, будет некомфортно.

Ресурс серверов выделяется именно на то, чтобы вы могли решить критически важные жизненные и финансовые задачи.

Почему пользоваться Коннектом надежно

Есть несколько логичных причин, почему встроенная фича от RuStore лучше, чем альтернативы:

Репутация и официальный статус. RuStore официальный российский магазин приложений, разрабатываемый корпорацией VK при поддержке Минцифры РФ. Этим уже всё сказано.

Гарантия сохранности данных. Инфраструктура VK обладает одним из самых высоких уровней защиты от утечек и DDoS-атак в стране.

Отсутствие посредников. Использование сторонних сервисов всегда несет риск атаки или слива данных. Здесь же вы доверяете трафик тому же приложению, через которое официально и безопасно загружаете сами банковские клиенты. Защищенное соединение обеспечивается без скачивания и предоставления прав доступа сторонним программам.

Бесплатность без подвохов. Большинство надежных сервисов требуют платную подписку, а бесплатные работают за счет ваших данных. Коннект предоставляется полностью бесплатно просто как часть сервисной экосистемы для лояльности пользователей.

Что в итоге

Коннект в RuStore – лёгкое решение проблемы, на которую три года жалуются россияне за рубежом. С учётом бесплатности самого RuStore это решение выглядит почти как социальный проект.

Конечно, владельцы iPhone остаются за бортом, и с этим ничего не поделать: RuStore доступен только для Android. Но сегодня у очень многих россиян с Айфонами уже должен быть как минимум резервный смартфон на Андроиде. Если такой есть у вас, в следующую поездку за границу я бы посоветовал взять его с собой.

Куда спокойнее пользоваться Коннектом для доступа к Госуслугам и другим российским сервисам, чем непонятными и непрозрачными сторонними решениями.

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RuStore инструкции Россия СоветыСтатьи
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iPhones.ru
Любой, кто за последние пару лет выезжал за пределы России, сталкивался с одной и той же цифровой реальностью. Многие российские сервисы и сайты недоступны за пределами РФ. До недавнего времени было всего два пути решения проблемы. Либо сомнительные сервисы с российскими серверами, либо покупка виртуального сервера в России с созданием собственного туннеля для подключения. Оба...

21 комментариев

Котик
Котик
Котик
Котик
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Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Офис стикер
Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Никита avatar
    Никита сегодня в 12:24

    😂 “У владельцев айфон должен быть резервный смартфон на андройд?” это прикол? нахера он мне? и кому я должен?

    5
    1
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  2. Numan Adjar avatar
    Numan Adjar сегодня в 12:26

    Отрицание 🙁
    Гнев 😡
    Торг 🤔
    Депрессия 😥
    Принятие 😍
    Но сегодня у очень многих россиян с Айфонами уже должен быть как минимум резервный смартфон на Андроиде. 🤣

    3
    2
    1
    Войди на сайт, чтобы ответить
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