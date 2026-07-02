Как убрать раздражающую зеленую точку в macOS. Отключаем индикатор камеры и микрофона на MacBook

Уже давно в macOS существует так называемый “индикатор приватности”. Если на Маке активна камера или микрофон, в строке меню отображается зеленая или оранжевая точка соответственно.

С одной стороны фишка полезная, всегда видно, если какое-то приложение снимает вас или записывает звук. Но с другой – долгое время таких индикаторов в системе не было и мы спокойно обходились без них.

Если точки в строке меню вам надоели, начиная с macOS Sonoma 14.4 их можно отключить.

Зачем это нужно . Индикатор мешает или раздражает некоторых пользователей

. Индикатор мешает или раздражает некоторых пользователей Как отключить . Специальная команда в Терминале разблокирует настройку

. Специальная команда в Терминале разблокирует настройку Как работает. Индикатор можно будет включать и выключать без терминала из системных настроек

Как отключить индикатор приватности в macOS

1. Полностью выключите Мак.

2. Включите и зажмите кнопку включения, чтобы попасть в меню выбора варианта загрузки.

3. Нажмите на кнопку Параметры, а затем – Продолжить.

4. Когда Mac загрузится в безопасном режиме, выберите учетную запись и введите пароль.

5. В строке меню выберите пункт Утилиты – Terminal.

6. В открывшемся окне приложения введите команду:

system-override suppress-sw-camera-indication-on-external-displays=on

7. Нажмите Ввод и подтвердите действие паролем.

8. Перезагрузите Mac и войдите в систему.

9. Откройте Системные настройки – Конфиденциальность и безопасность – Камера и прокрутите в самый низ раздела.

10. Выключите тумблер Индикаторы конфиденциальности. Все, зеленая и оранжевая точки в строке меню больше отображаться не будут.

Такой же тумблер есть по пути Системные настройки – Конфиденциальность и безопасность – Микрофон. Они работают синхронно.

35 1 1