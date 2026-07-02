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Как убрать раздражающую зеленую точку в macOS. Отключаем индикатор камеры и микрофона на MacBook

Индикатор можно будет включать и выключать без Терминала из системных настроек.
Артём Суровцев avatar |
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Как убрать раздражающую зеленую точку в macOS. Отключаем индикатор камеры и микрофона на MacBook

Уже давно в macOS существует так называемый “индикатор приватности”. Если на Маке активна камера или микрофон, в строке меню отображается зеленая или оранжевая точка соответственно.

С одной стороны фишка полезная, всегда видно, если какое-то приложение снимает вас или записывает звук. Но с другой – долгое время таких индикаторов в системе не было и мы спокойно обходились без них.

Если точки в строке меню вам надоели, начиная с macOS Sonoma 14.4 их можно отключить.

  • Зачем это нужно. Индикатор мешает или раздражает некоторых пользователей
  • Как отключить. Специальная команда в Терминале разблокирует настройку
  • Как работает. Индикатор можно будет включать и выключать без терминала из системных настроек

Как отключить индикатор приватности в macOS

1. Полностью выключите Мак.

2. Включите и зажмите кнопку включения, чтобы попасть в меню выбора варианта загрузки.

Как загрузить Макбук в безопасном режиме или выбрать другой диск
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3. Нажмите на кнопку Параметры, а затем – Продолжить.

4. Когда Mac загрузится в безопасном режиме, выберите учетную запись и введите пароль.

5. В строке меню выберите пункт Утилиты – Terminal.

6. В открывшемся окне приложения введите команду:

system-override suppress-sw-camera-indication-on-external-displays=on

7. Нажмите Ввод и подтвердите действие паролем.

8. Перезагрузите Mac и войдите в систему.

9. Откройте Системные настройки – Конфиденциальность и безопасность – Камера и прокрутите в самый низ раздела.

10. Выключите тумблер Индикаторы конфиденциальности. Все, зеленая и оранжевая точки в строке меню больше отображаться не будут.

Такой же тумблер есть по пути Системные настройки – Конфиденциальность и безопасность – Микрофон. Они работают синхронно.

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Индикатор можно будет включать и выключать без Терминала из системных настроек.

1 комментарий

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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. MrRomezzz avatar
    MrRomezzz сегодня в 11:51

    Из рубрики «Вредные советы») 

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