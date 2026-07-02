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WSJ: SpaceX разработала ИИ-устройство тоньше, чем iPhone. Илон Маск все отрицает

Илья Сидоров avatar |
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WSJ: SpaceX разработала ИИ-устройство тоньше, чем iPhone. Илон Маск все отрицает

SpaceX показала инвесторам прототип устройства со встроенным ИИ, внешне напоминающий тонкий смартфон.

Девайс работает на собственной операционной системе, использует ИИ xAI и процессор Qualcomm Snapdragon. Представители SpaceX заявили инвесторам, что проект пока находится на ранней стадии. Дизайн устройства может измениться, и пока неизвестно, будет ли оно вообще выпущено.

Некоторым инвесторам сообщили, что Илон Маск давно хочет выпустить собственный гаджет, который станет основной платформой для его технологий. Такое устройство помогло бы ему меньше зависеть от других экосистем, поскольку чат-бот xAI сегодня в основном используется через устройства Apple и Android.

Илон Маск назвал публикацию «абсолютной ложью» и больше не давал никаких комментариев. [The Wall Street Journal]

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SpaceX Илон Маск Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
SpaceX показала инвесторам прототип устройства со встроенным ИИ, внешне напоминающий тонкий смартфон. Девайс работает на собственной операционной системе, использует ИИ xAI и процессор Qualcomm Snapdragon. Представители SpaceX заявили инвесторам, что проект пока находится на ранней стадии. Дизайн устройства может измениться, и пока неизвестно, будет ли оно вообще выпущено. Некоторым инвесторам сообщили, что Илон Маск давно...

2 комментария

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 11:41

    Опять Маск всё отрицает, хотя наверняка уже вовсю пилит свой девайс. Интересно, реально ли получится сделать его тоньше айфона.

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  2. mbars avatar
    mbars сегодня в 11:48

    Apple уже не под силу никому перекинуть через х.. это теперь на века)

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