WSJ: SpaceX разработала ИИ-устройство тоньше, чем iPhone. Илон Маск все отрицает

SpaceX показала инвесторам прототип устройства со встроенным ИИ, внешне напоминающий тонкий смартфон.

Девайс работает на собственной операционной системе, использует ИИ xAI и процессор Qualcomm Snapdragon. Представители SpaceX заявили инвесторам, что проект пока находится на ранней стадии. Дизайн устройства может измениться, и пока неизвестно, будет ли оно вообще выпущено.

Некоторым инвесторам сообщили, что Илон Маск давно хочет выпустить собственный гаджет, который станет основной платформой для его технологий. Такое устройство помогло бы ему меньше зависеть от других экосистем, поскольку чат-бот xAI сегодня в основном используется через устройства Apple и Android.

Илон Маск назвал публикацию «абсолютной ложью» и больше не давал никаких комментариев. [The Wall Street Journal]

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