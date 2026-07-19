Забудьте про Leatherman за 20 тысяч. Нашли 7 мощных и дешёвых мультитулов на AliExpress

Leatherman и Victorinox заслуженно легенды, но отдавать за карманный инструмент по 15-20 тысяч рублей готов далеко не каждый.

Современные китайские бренды вроде NexTool, ROXON и Daicamping делают мультитулы из отличной стали, ставят сменные твердосплавные кусачки и придумывают модульные конструкции, которых нет даже у именитых американцев. А цена совсем другая, сами сейчас увидитесь.

Сейчас на AliExpress отличные скидки, и некоторые топовые мультитулы, способные заменить половину ящика с инструментами, отдают с выгодой до 50%. В нашей подборке вас ждут мощные полноразмерные модели для тяжелой работы, компактные решения на каждый день и реально полезные мультитулы для автомобилистов.

Смотрим, что заменит Leatherman Surge, у кого самые лучшие ножницы на рынке и что положить в карман, чтобы быть готовым к любой ситуации.

1. NexTool Mini Sailor S11 Pro. Лучший компактный мультитул на каждый день

Характеристики: ▸ Форм-фактор: брелок / ультракомпактный EDC

▸ Инструменты: подпружиненные пассатижи, ножницы, клинок, отвертки, открывалка

▸ Особенности: феноменальная плотность сборки, помещается в карман для монет

▸ Назначение: ежедневное ношение в городе (EDC), вскрытие посылок, мелкий ремонт

▸ Цена: 2202 руб.

Многие покупают огромные мультитулы, а потом оставляют их дома из-за веса. Mini Sailor S11 Pro решает эту проблему кардинально: он такой компактный, что висит на ключах или кидается в карман джинсов, но при этом предлагает функционал серьёзного инструмента.

Главное достоинство этой малютки – подпружиненные пассатижи, которые справляются с закисшими гайками или проволокой, и на удивление крупные ножницы.

Клинок острый прямо из коробки, а все инструменты достаются без необходимости открывать сам мультитул. Идеальный городской спутник, который всегда под рукой и не оттягивает карман.

Цена: 5003 руб. 2202 руб. (-56%)

2. NexTool Flagship Max 14-в-1. Самый адекватный полноразмерный мультитул

Характеристики: ▸ Форм-фактор: полноразмерный силовой инструмент

▸ Главная фишка: гигантские полноформатные ножницы, занимающие целую рукоять

▸ Материал: нержавеющая сталь, сменные кусачки из твердосплавного материала

▸ Назначение: ремонт дома, походы, универсальная замена инструментам

▸ Цена: 4539 руб.

Флагманская модель NexTool, которая сделала бренд знаменитым на весь мир. Массивная, монолитная рабочая лошадка, способная пережить самую суровую эксплуатацию.

Главная фишка Flagship Max в подпружиненных ножницы. По размеру и мощности они превосходят всё, что есть у конкурентов, с легкостью перерезая паракорд, толстый картон и пластик.

Пассатижи оснащены сменными кусачками, поэтому если вы повредите их о калёный саморез, можно прикрутить новые. Однорукое открывание ножа, надежные фиксаторы всех элементов и эргономичный хват… За эту цену найти более сбалансированный полноразмерный мультитул невозможно.

Цена: 7107 руб. 4539 руб. (-36%)

3. ROXON Phantom S802. Лучшие ножницы и удобство

Характеристики: ▸ Особенности: система сменных клинков (можно докупить лезвия разных форм)

▸ Эргономика: все инструменты открываются одной рукой без усилий

▸ Оснащение: мощные ножницы, битодержатель, кусачки, пила, шило

▸ Назначение: продвинутый EDC, туризм, кастомизация под свои задачи

▸ Цена: 4249 руб.

В Phantom S802 от ROXON инженеры заморочились и сделали так, что абсолютно все внутренние инструменты можно извлечь одной рукой, не ломая ногти.

Особенно здорово сделана система сменных клинков: отсоединяешь стандартное лезвие и ставишь вместо него, например, серрейтор, танто или скальпель.

Здесь фирменные ножницы ROXON, которые многие фанаты EDC-мультитулов считают эталонными среди «китайцев». Мультитул выглядит агрессивно, футуристично, отлично лежит в руке и поставляется в комплекте с удобным нейлоновым чехлом.

Цена: 5194 руб. 4249 руб. (-18%)

4. Ganzo G302-B. Самый прочный бюджетный мультитул

Характеристики: ▸ Материал: сталь 440C с брутальным черным тактическим покрытием

▸ Комплектация: сам мультитул, чехол и набор из 11 бит с адаптером

▸ Конструкция: пружинный механизм пассатижей, съемные вольфрамовые кусачки

▸ Назначение: туризм, ремонт техники, тяжелые условия эксплуатации

▸ Цена: 2749 руб.

Ganzo G302-B как автомат Калашникова в мире мультитулов, потому что очень надёжный. Модель выполнена из проверенной временем стали 440C, которая отлично держит заточку, а черное покрытие защищает металл от коррозии.

Плюс этой комплектации в том, что вместе с мультитулом получаете магнитный переходник и кассету с битами. Все инструменты фиксируются замком Axis Lock, исключая закрытие лезвия на пальцы. За неполные 3000 рублей отличный вариант.

Цена: 3142 руб. 2749 руб. (-13%)

5. Daicamping DL30. Лучший аналог Leatherman Surge

Характеристики: ▸ Прототип: почти точная копия легендарного и дорогого Leatherman Surge

▸ Особенности: универсальный T-shank адаптер для стандартных пилок от лобзика

▸ Комплектация: огромные ножницы, битодержатель, сменные кусачки

▸ Назначение: тяжелый силовой ремонт, стройка, гараж, монтажные работы

▸ Цена: 2303 руб.

Leatherman Surge стоит сейчас под 25 тысяч рублей. Daicamping DL30 предлагает 95% его функционала менее чем за десятую часть цены. Это тяжелый и бескомпромиссный инструмент для тех, кто работает руками и не жалеет экипировку.

Самая главная фишка DL30, перекочевавшая от старшего брата, в креплении T-shank (Т-образный хвостовик). Это значит, что можете зайти в любой строительный магазин, купить полотно для электролобзика по металлу, дереву или пластику и вставить его прямо в свой мультитул.

Добавьте к этому огромные пассатижи, качественную сборку и битодержатель, и получаете причину, почему это самый продаваемый мультитул на AliExpress.

Цена: 2864 руб. 2303 руб. (-20%)

6. ROXON Flex S804. Лучший модульный мультитул

Характеристики: ▸ Инновация: полностью модульная конструкция, разбирающаяся до винтика

▸ Кастомизация: возможность собирать только нужные инструменты в раму

▸ Материалы: премиальная сталь, высочайшая точность подгонки деталей

▸ Назначение: для энтузиастов, желающих создать идеальный мультитул под себя

▸ Цена: 7009 руб.

Долгие годы пользователи просили производителей дать им возможность самим выбирать, какие инструменты будут в их мультитуле. ROXON услышал мольбы и выпустил Flex S804, который как конструктор для взрослых.

Смысл в том, что рама инструмента полностью разборная. Вы можете докупить отдельные модули (штопор, микро-отвертки, различные напильники, стропорезы) и пересобирать мультитул хоть каждый день в зависимости от задач.

Идетё в лес, ставите пилу и огниво. Летите в командировку, убираете нож и ставите ножницы. Отличный подход к EDC, аналогов которому на массовом рынке сейчас нет.

Цена: 8225 руб. 7009 руб. (-15%)

7. NexTool W4 NE20362A. Лучший для автомобиля и ремонта техники

Характеристики: ▸ Гибрид: сочетание разводного гаечного ключа и классического мультитула

▸ Оснащение: полноразмерный держатель для бит, пассатижи, нож, пила

▸ Удобство: широкий хват разводного ключа для водопроводных труб и крупных гаек

▸ Назначение: бардачок автомобиля, кофр мотоцикла, велосипед, сантехника

▸ Цена: 4759 руб.

Классические пассатижи в мультитулах вещь отличная, но когда дело доходит до откручивания крупной гайки под капотом авто или ремонта сантехники под раковиной, они бесполезны и только срывают грани.

Инженеры NexTool создали модель W4 специально для таких случаев, интегрировав в конструкцию полноценный разводной ключ.

Мультитул получился внушительным и увесистым. Помимо разводного ключа, внутри прячутся качественные плоскогубцы, длинный битодержатель, острый нож и отличная пила по дереву.

Положив NexTool W4 в бардачок машины или кофр мотоцикла, получаете целый ремонтный набор в компактном корпусе, который спасет в нештатной ситуации на дороге.

Цена: 9 447 руб. 4 759 руб. (-50%)

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