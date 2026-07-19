моё избранное Пользовательское соглашение

Забудьте про Leatherman за 20 тысяч. Нашли 7 мощных и дешёвых мультитулов на AliExpress

Никита Горяинов avatar | сегодня в 9:30
5
/

Leatherman и Victorinox заслуженно легенды, но отдавать за карманный инструмент по 15-20 тысяч рублей готов далеко не каждый.

Современные китайские бренды вроде NexTool, ROXON и Daicamping делают мультитулы из отличной стали, ставят сменные твердосплавные кусачки и придумывают модульные конструкции, которых нет даже у именитых американцев. А цена совсем другая, сами сейчас увидитесь.

Сейчас на AliExpress отличные скидки, и некоторые топовые мультитулы, способные заменить половину ящика с инструментами, отдают с выгодой до 50%.

В нашей подборке вас ждут мощные полноразмерные модели для тяжелой работы, компактные решения на каждый день и реально полезные мультитулы для автомобилистов.

Смотрим, что заменит Leatherman Surge, у кого самые лучшие ножницы на рынке и что положить в карман, чтобы быть готовым к любой ситуации.

Вот тебе ещё подборки полезных гаджетов и аксессуаров:

Забудьте про Леруа. 7 качественных и дешёвых инструментов с AliExpress для дома и гаража

Как выжить на электрокаре в Москве: 10 главных переходников и гаджетов с AliExpress со скидкой

Decathlon ушел, но AliExpress спасает. 18 качественных вещей для походов, которые стоят копейки

1. NexTool Mini Sailor S11 Pro. Лучший компактный мультитул на каждый день

Характеристики:

Форм-фактор: брелок / ультракомпактный EDC
Инструменты: подпружиненные пассатижи, ножницы, клинок, отвертки, открывалка
Особенности: феноменальная плотность сборки, помещается в карман для монет
Назначение: ежедневное ношение в городе (EDC), вскрытие посылок, мелкий ремонт
Цена: 2202 руб.

Многие покупают огромные мультитулы, а потом оставляют их дома из-за веса. Mini Sailor S11 Pro решает эту проблему кардинально: он такой компактный, что висит на ключах или кидается в карман джинсов, но при этом предлагает функционал серьёзного инструмента.

Главное достоинство этой малютки – подпружиненные пассатижи, которые справляются с закисшими гайками или проволокой, и на удивление крупные ножницы.

Клинок острый прямо из коробки, а все инструменты достаются без необходимости открывать сам мультитул. Идеальный городской спутник, который всегда под рукой и не оттягивает карман.

Цена: 5003 руб. 2202 руб. (-56%)

2. NexTool Flagship Max 14-в-1. Самый адекватный полноразмерный мультитул

Характеристики:

Форм-фактор: полноразмерный силовой инструмент
Главная фишка: гигантские полноформатные ножницы, занимающие целую рукоять
Материал: нержавеющая сталь, сменные кусачки из твердосплавного материала
Назначение: ремонт дома, походы, универсальная замена инструментам
Цена: 4539 руб.

Флагманская модель NexTool, которая сделала бренд знаменитым на весь мир. Массивная, монолитная рабочая лошадка, способная пережить самую суровую эксплуатацию.

Главная фишка Flagship Max в подпружиненных ножницы. По размеру и мощности они превосходят всё, что есть у конкурентов, с легкостью перерезая паракорд, толстый картон и пластик.

Пассатижи оснащены сменными кусачками, поэтому если вы повредите их о калёный саморез, можно прикрутить новые. Однорукое открывание ножа, надежные фиксаторы всех элементов и эргономичный хват… За эту цену найти более сбалансированный полноразмерный мультитул невозможно.

Цена: 7107 руб. 4539 руб. (-36%)

3. ROXON Phantom S802. Лучшие ножницы и удобство

Характеристики:

Особенности: система сменных клинков (можно докупить лезвия разных форм)
Эргономика: все инструменты открываются одной рукой без усилий
Оснащение: мощные ножницы, битодержатель, кусачки, пила, шило
Назначение: продвинутый EDC, туризм, кастомизация под свои задачи
Цена: 4249 руб.

В Phantom S802 от ROXON инженеры заморочились и сделали так, что абсолютно все внутренние инструменты можно извлечь одной рукой, не ломая ногти.

Особенно здорово сделана система сменных клинков: отсоединяешь стандартное лезвие и ставишь вместо него, например, серрейтор, танто или скальпель.

Здесь фирменные ножницы ROXON, которые многие фанаты EDC-мультитулов считают эталонными среди «китайцев». Мультитул выглядит агрессивно, футуристично, отлично лежит в руке и поставляется в комплекте с удобным нейлоновым чехлом.

Цена: 5194 руб. 4249 руб. (-18%)

4. Ganzo G302-B. Самый прочный бюджетный мультитул

Характеристики:

Материал: сталь 440C с брутальным черным тактическим покрытием
Комплектация: сам мультитул, чехол и набор из 11 бит с адаптером
Конструкция: пружинный механизм пассатижей, съемные вольфрамовые кусачки
Назначение: туризм, ремонт техники, тяжелые условия эксплуатации
Цена: 2749 руб.

Ganzo G302-B как автомат Калашникова в мире мультитулов, потому что очень надёжный. Модель выполнена из проверенной временем стали 440C, которая отлично держит заточку, а черное покрытие защищает металл от коррозии.

Плюс этой комплектации в том, что вместе с мультитулом получаете магнитный переходник и кассету с битами. Все инструменты фиксируются замком Axis Lock, исключая закрытие лезвия на пальцы. За неполные 3000 рублей отличный вариант.

Цена: 3142 руб. 2749 руб. (-13%)

5. Daicamping DL30. Лучший аналог Leatherman Surge

Характеристики:

Прототип: почти точная копия легендарного и дорогого Leatherman Surge
Особенности: универсальный T-shank адаптер для стандартных пилок от лобзика
Комплектация: огромные ножницы, битодержатель, сменные кусачки
Назначение: тяжелый силовой ремонт, стройка, гараж, монтажные работы
Цена: 2303 руб.

Leatherman Surge стоит сейчас под 25 тысяч рублей. Daicamping DL30 предлагает 95% его функционала менее чем за десятую часть цены. Это тяжелый и бескомпромиссный инструмент для тех, кто работает руками и не жалеет экипировку.

Самая главная фишка DL30, перекочевавшая от старшего брата, в креплении T-shank (Т-образный хвостовик). Это значит, что можете зайти в любой строительный магазин, купить полотно для электролобзика по металлу, дереву или пластику и вставить его прямо в свой мультитул.

Добавьте к этому огромные пассатижи, качественную сборку и битодержатель, и получаете причину, почему это самый продаваемый мультитул на AliExpress.

Цена: 2864 руб. 2303 руб. (-20%)

6. ROXON Flex S804. Лучший модульный мультитул

Характеристики:

Инновация: полностью модульная конструкция, разбирающаяся до винтика
Кастомизация: возможность собирать только нужные инструменты в раму
Материалы: премиальная сталь, высочайшая точность подгонки деталей
Назначение: для энтузиастов, желающих создать идеальный мультитул под себя
Цена: 7009 руб.

Долгие годы пользователи просили производителей дать им возможность самим выбирать, какие инструменты будут в их мультитуле. ROXON услышал мольбы и выпустил Flex S804, который как конструктор для взрослых.

Смысл в том, что рама инструмента полностью разборная. Вы можете докупить отдельные модули (штопор, микро-отвертки, различные напильники, стропорезы) и пересобирать мультитул хоть каждый день в зависимости от задач.

Идетё в лес, ставите пилу и огниво. Летите в командировку, убираете нож и ставите ножницы. Отличный подход к EDC, аналогов которому на массовом рынке сейчас нет.

Цена: 8225 руб. 7009 руб. (-15%)

7. NexTool W4 NE20362A. Лучший для автомобиля и ремонта техники

Характеристики:

Гибрид: сочетание разводного гаечного ключа и классического мультитула
Оснащение: полноразмерный держатель для бит, пассатижи, нож, пила
Удобство: широкий хват разводного ключа для водопроводных труб и крупных гаек
Назначение: бардачок автомобиля, кофр мотоцикла, велосипед, сантехника
Цена: 4759 руб.

Классические пассатижи в мультитулах вещь отличная, но когда дело доходит до откручивания крупной гайки под капотом авто или ремонта сантехники под раковиной, они бесполезны и только срывают грани.

Инженеры NexTool создали модель W4 специально для таких случаев, интегрировав в конструкцию полноценный разводной ключ.

Мультитул получился внушительным и увесистым. Помимо разводного ключа, внутри прячутся качественные плоскогубцы, длинный битодержатель, острый нож и отличная пила по дереву.

Положив NexTool W4 в бардачок машины или кофр мотоцикла, получаете целый ремонтный набор в компактном корпусе, который спасет в нештатной ситуации на дороге.

Цена: 9 447 руб. 4 759 руб. (-50%)

Еще подборки полезных гаджетов и аксессуаров
Выбрал как для себя. 7 крутых штук с AliExpress, которые стоят каждого рубля

6 реально полезных вещей с AliExpress, которые стоят копейки. Выручают каждый день

6 моделей Power Bank с MagSafe и подставкой с AliExpress. Быстро заряжаем iPhone и одновременно смотрим видосы

27
3
1
5
AliExpress Подборки АксессуарыСтатьи
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Leatherman и Victorinox заслуженно легенды, но отдавать за карманный инструмент по 15-20 тысяч рублей готов далеко не каждый. Современные китайские бренды вроде NexTool, ROXON и Daicamping делают мультитулы из отличной стали, ставят сменные твердосплавные кусачки и придумывают модульные конструкции, которых нет даже у именитых американцев. А цена совсем другая, сами сейчас увидитесь. Сейчас на AliExpress...

5 комментариев

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. shalva77 avatar
    shalva77 сегодня в 9:50

    Дерьмище полное, стало интересно и взял Daicamping DL30 проверить как оно в деле, в итоге защелка напильника погнулась сразу, сталь ножа обычная нержа, очень похожая на 40Х12, рез не держит, тупится от буханки хлеба. Биты из сырой стали, открутил пару болтов и биту слизало. В общем Letherman наше все.

    12
    2
    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить
  2. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 10:09

    Брал себе NexTool пару лет назад, работает отлично. А эти новые модели реально так же круто собраны?

    1
    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить

Рекомендуем

Нашли орфографическую ошибку в новости?

Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
🔴 Прямой эфир
Задай вопрос - получи ответ
👈 капча обязательна
Отправить
Вопрос принят

В ближайшее время ожидайте ответ на нашем сайте :)

Вопрос не принят

Разрешите свои конфликты с google, он вас не пускает :(