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Bloomberg: Apple больше не будет выпускать Mac Pro. Это был самый мощный компьютер компании

Илья Сидоров avatar | сегодня в 9:09
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Bloomberg: Apple больше не будет выпускать Mac Pro. Это был самый мощный компьютер компании

Apple тестировала несколько вариантов нового Mac Pro, но в итоге отказалась от их выпуска, пишет Bloomberg.

В частности, Apple разрабатывала чипы M2 Extreme и M3 Extreme специально для Mac Pro. Они должны были получить вдвое больше процессорных (CPU) и графических (GPU) ядер, чем процессоры линейки Ultra. Проект свернули из-за высокой себестоимости и низкого спроса на компьютер.

Также компания разрабатывала ещё две версии Mac Pro: J170 и J190.

  • J170 — это Mac Pro на базе Intel для решения определённых задач, с которыми не справляются чипы Apple Silicon.

  • J190 — это Mac Pro на базе M3 Ultra, который должен был выйти одновременно с Mac Studio в начале 2025 года, но Apple отменила его релиз.

Apple завершила продажи и производство Mac Pro в марте 2026 года, спустя 20 лет после выхода первой модели. Сейчас нет никаких предпосылок к тому, что компания возродит Mac Pro. [Bloomberg]

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Mac Mac Pro Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Apple тестировала несколько вариантов нового Mac Pro, но в итоге отказалась от их выпуска, пишет Bloomberg. В частности, Apple разрабатывала чипы M2 Extreme и M3 Extreme специально для Mac Pro. Они должны были получить вдвое больше процессорных (CPU) и графических (GPU) ядер, чем процессоры линейки Ultra. Проект свернули из-за высокой себестоимости и низкого спроса на...

4 комментария

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Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. м
    миланочка
    сегодня в 9:19

    да ну нафиг

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  2. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 10:05

    Похоже Mac Studio реально всех переиграл. Зачем вообще кому то покупать этот огромный ящик, если мощи и так хватает?

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