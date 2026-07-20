Bloomberg: Apple больше не будет выпускать Mac Pro. Это был самый мощный компьютер компании

Apple тестировала несколько вариантов нового Mac Pro, но в итоге отказалась от их выпуска, пишет Bloomberg.

В частности, Apple разрабатывала чипы M2 Extreme и M3 Extreme специально для Mac Pro. Они должны были получить вдвое больше процессорных (CPU) и графических (GPU) ядер, чем процессоры линейки Ultra. Проект свернули из-за высокой себестоимости и низкого спроса на компьютер.

Также компания разрабатывала ещё две версии Mac Pro: J170 и J190.

J170 — это Mac Pro на базе Intel для решения определённых задач, с которыми не справляются чипы Apple Silicon.

J190 — это Mac Pro на базе M3 Ultra, который должен был выйти одновременно с Mac Studio в начале 2025 года, но Apple отменила его релиз.

Apple завершила продажи и производство Mac Pro в марте 2026 года, спустя 20 лет после выхода первой модели. Сейчас нет никаких предпосылок к тому, что компания возродит Mac Pro. [Bloomberg]

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